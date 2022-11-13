Doğadan tarihe keyifli bir yolculuktur Antalya

Antalya, doğa harikalarıyla, gezilecek onlarca yeri olan, Türkiye'nin keşmfedilmesi gereken şehirlerinin başında geliyor. Bir sahil şehri olan ve dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya'da deniz tatili için çok sayıda güzel plaj bulmanız mümkün. Ayrıca doğal ve tarihi alanlar da oldukça etkileyici ve görülmeye değer. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Antalya, arkeoloji tutkunları için de önemli bir gezi noktası. Aspendos, Olympos başta olmak üzere yüzyıllar öncesinden kalma antik kentleri ziyaret ederken tarih yolculuğuna çıkmanız mümkün.

MUHTEŞEM ŞELALELER

Antalya şehir merkezindeki gezilerin pek çoğu Muratpaşa sınırlarındaki Kaleiçi ile başlar. Deniz ve kara surları tarafından kuşatılan kent merkezinin diğer ismi olan Kaleiçi rengarenk atmosferiyle ziyaretçileri karşılar. 40 metreden aşağı doğru süzülen suların huzur veren sesi eşliğinde yeşilin her tonunu bulabileceğiniz harika bir doğa ortamı sunan Düden Şelalesi ise Antalya'nın en etkileyici doğal güzellikleri arasında. Antalya'nın doğal güzellikleri arasında öne çıkan Kurşunlu Şelalesi ise bir ana şelale, bazı küçük hacimli şelaleler ve göletlerden meydana geliyor. Özellikle ana şelalenin sesi ve 18 metreden aşağı dökülme görüntüsü ziyaretçiler üzerinde tam bir terapi etkisi yaratıyor. Manavgat Şelalesi'ni es geçmemenizi öneriyorum. Falezlerin üzerinden gürül gürül akan suları, yemyeşil tabiatı ve atmosferi ile Manavgat Şelalesi Antalya'nın en çok turist çeken noktalarından biri.

YİVLİ MİNARE'Yİ GÖRÜN

En turistik ilçeler arasında şehrin batısındaki Konyaaltı bulunuyor. Aynı zamanda Likya Yolu üzerinde yer alan ilçe, özellikle yaz aylarında oldukça hareketli. İlçede meşhur Konyaaltı Plajı, Antalya Müzesi, Kent Meydanı, Atatürk Kültür Parkı, Varyant Seyir Terası, Geyikbayırı Mağarası gibi çok sayıda görülmeye değer yer bulunuyor. Yivli Minare, 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış. Daha doğrusu Bizans kilisesi olan yapıya minare ekleyip onu camiye dönüştürmüş. Şehrin ilk İslami eserlerinden biri olan yapı da müthiş manzarası nedeniyle de sıkça ziyaret ediliyor.

ASPENDOS VE KÖPRÜLÜ KANYON

Antalya'ya yakın yerler arasında Aspendos Antik Tiyatro başı çekiyor. Serik ilçesindeki tiyatronun en dikkat çekici özelliği Roma dönemine ait olup günümüze kadar çok iyi korunması. Şehir merkezinden biraz uzaklaşmak isteyenler için isminin eski Yunanca'da 'ulu dağ' anlamına geldiğine inanınlan Olympos Antik Kenti ya da rafting başta olmak üzere pek çok aktivite yapabileceğiniz Köprülü Kanyon önerilebilir. 500.000 yıllık olduğu tahmin edilen Karain Mağarası keşif yapmayı, doğal coğrafi oluşumları ve biraz da macerayı sevenler için keyifli bir rota. Merkezden 30 km kuzeybatı yönünde olup Yağca Köyü'ne bağlı...

BÜYÜLÜ SİDE ANTİK KENTİ

Kentin turistik ilçelerden Manavgat'ı ziyaret edecekseniz Side Antik Kenti'ni mutlaka görmelisiniz. Kuruluşu milattan önce 8. yüzyıla uzanan antik kentin Lidya, Pers, Büyük İskender ve Roma egemenliği altına girdiği biliniyor. Antalya'nın bol tarih kokulu birçok yerinden yürüye yürüye geçmek isterseniz Likya Yolu tam da size göre bir güzergah. Fethiye'den başlayıp Antalya'ya kadar uzanan Likya Yolu aynı zamanda dünyadaki en uzun yürüyüş patikalarından biri. Antalya'nın en cazibeli ve popüler antik kentlerinden biri de Patara. Patara Plajı'nın hemen yanında bulunuyor. Likya'ya başkentlik yapan Patara Antik Kenti'nin, tarihi M.Ö. 13. YY'a dayanıyor.

ÜNLÜ DAMLATAŞ MAĞARASI

Damlataş Mağarası, Alanya Kalesi'nin batı kıyısında yer alıyor. 50 metrelik bir geçitten mağaraya giriş yapabiliyorsunuz. Antalya'da kar pek görünmese de şehir merkezine 50 km uzaklıktaki Beydağları'nda popüler bir kayak merkezi bulunuyor: Saklıkent. Saklıkent Kayak Merkezi ülkemizin en sıcak kayak bölgelerinden biri olarak biliniyor.

NE YENIR?

AKDENİZ ikliminin hakim olduğu Antalya, birçok meyve sebzenin yetiştiği bir kent. Ağırlıklı olarak sebze yemekleri ve deniz ürünleriyle ünlüdür. Hemen birçok yemek zeytinyağlıdır. Antalya'da seracılığın gelişmiş olması mutfağına da yansır. Yöresel yemekleri arasında Taratorlu Piyaz, Hülüklü Çorba, Toros Salatası, Zerde, Tandır Kebabı yer alır. Bunların dışında Antalya'nın portakal, greyfurt gibi turunçgil reçelleri oldukça lezzetlidir. Ayrıca Antalya deniz ürünleri ve mezeleriyle de ün yapmış şehirlerden biridir

AYŞEN ALPTÜZÜN