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Haberler Yaşam Bakanlık Huggy Wuggy’i toplatıyor

Bakanlık Huggy Wuggy’i toplatıyor

16.11.2022

Bakanlık Huggy Wuggy’i toplatıyor
TİCARET Bakanlığı'nca, 'Huggy Wuggy' adlı video oyun karakteri oyuncaklarının satışının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılmasına karar verildi. Yapılan yazılı açıklamada, "'Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği' gerekliliklerini karşılamadığı tespit edilen 2 ürünün piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması amacıyla duyuru yapılması ile ürünleri piyasaya arz eden firmalara toplam 123 bin 600 TL idari para cezası uygulanmasına 10 Kasım 2022 tarihinde karar verilmiştir. Söz konusu ürünlerin bilgileri GÜBİS'te paylaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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