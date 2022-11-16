Emine Hanım Bali’yi gezdi

Emine Erdoğan, Bali’de Güney Kore Başkanı’nın eşi Kim Kun-hee ve İspanya Başbakanı’nın eşi Maria Begona Gomez Fernandez ile ikili görüşme yaptı. Bir paylaşım yapan Emine Erdoğan, “Dünya liderleri eşleri olarak ortak deneyimler sağlıyor, dostluklarımızı güçlendiriyoruz” dedi.
16.11.2022
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BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, diğer devlet başkanlarının eşleriyle birlikte bir dizi etkinliğe katıldı. Emine Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun eşi Iriana Widodo'nun ev sahipliğinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın eşi Yuko Kişida ile birlikte Bali adasının Nusa Dua bölgesini gezdi. Devlet başkanlarının eşlerine çeşitli gösteriler ve performanslar sunuldu.