Emine Hanım Bali’yi gezdi

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, diğer devlet başkanlarının eşleriyle birlikte bir dizi etkinliğe katıldı. Emine Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun eşi Iriana Widodo'nun ev sahipliğinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın eşi Yuko Kişida ile birlikte Bali adasının Nusa Dua bölgesini gezdi. Devlet başkanlarının eşlerine çeşitli gösteriler ve performanslar sunuldu.

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