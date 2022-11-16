Gençlerden yaşamı kolaylaştıran tasarımlar

YAŞAR Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin 2021-2022 akademik yılına ait projelerinden oluşan sergi, Selçuk Yaşar Kampüsünde açıldı. Sergilenen projeler arasında, alınan notları mobil uygulamaya aktaran 'EverPen' ve taşınabilir bagaj 'Adventure Box' gibi ilginç fikirler yer alıyor. Serginin açılışına; Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Ertep, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Birbirinden farklı projeler üreten öğrenciler hazırladıkları afişlerle yenilikçi fikirlerini sergide sundu.

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