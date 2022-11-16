Okulda izinsiz video çekip yayanlara disiplin cezası

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrencilerin örgün eğitime devamlarını sağlamak amacıyla ceza ve infaz kurumlarında öğrenci sayısına bakılmaksızın şube açılabilecek. Milli sporcu unvanını kazanmış öğrenciler ile Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve sporcu eğitim merkezlerinde kayıtlı sporcu öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11 inci sınıflarından spor liseleri ile spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine nakil yapabilecek.

AKRAN ZORBALIĞI

YÖNETMELİKTE disiplin maddelerine yenileri de eklendi. Buna göre, tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü ürünü bulundurma veya kullanmak, okulla ilgisi olmayan kişilerin okul yönetiminin izni dışında okula getirilmesi disiplin maddeleri arasına alındı. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde de düzenlemeler yapıldı. Buna göre okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak disiplin maddeleri arasına eklendi. Akran zorbalığına ilişkin davranışlar disiplin maddelerine dahil edildi.