Ege’nin cennet köşesi Fethiye

Dünyaca ünlü koylara ve plajlara sahip Fethiye, her geçen yıl popülaritesini arttırmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin en çok merak ettiği bölgelerden biri olan Fethiye'de doğal güzelliklerin yanı sıra tarihî güzellikler de göz dolduruyor. Fethiye'de keşfedilecek o kadar güzel yerler bulunuyor ki hem yaz tatili hem de kültür tatili yapmanıza olanak sağlıyor.

KAYAKÖY: M.Ö. 3000 yıllarına dayanıyor olmasıyla ilk yerleşim yerlerinden biri olan Kayaköy, eski bir Rum yerleşkesidir. 1900'lü yıllarda yaklaşık olarak 30 bin kişinin yaşadığı bu köyün, İstiklal Savaşı'ndan sonra yaşanan mübadele sonrası nüfusu oldukça düştü. Savaş sonrası halkın çoğu Yunanistan'a göç etti. Şu anda köyde hâlâ yaşayanlar bulunuyor. Eski evlerin ise neredeyse hepsi koruma altına alınmış.

ÖLÜDENİZ: Mavinin farklı tonlarını görebileceğiniz denizi, bembeyaz kumsalları, bol oksijenli havası, doğanın içerisine gizlenmiş tarihi kalıntıları ile Ölüdeniz sadece ülkemizin değil dünyanın en güzel tatil yerlerinden biridir. Ölüdeniz'in güzelliği 2006 yılında tescillenmiş ve yüzde 82'lik oy ile "dünyanın en güzel kumsalı" seçilmiştir. Hem doğa sporları yapmak hem de deniz, kum, güneş üçlüsünün keyfini sonuna kadar çıkarmak için ideal noktalardan biri.

BABADAĞ: Ölüdeniz'den 15 kilometre uzaklıktaki Babadağ'a çam yolları arasında keyifli bir yolculukla ulaşılabilirsiniz. Babadağ sadece ülkemizin değil dünyanın en güzel yamaç paraşütü atlayış yerlerinden biridir. 2000 metre yükseklikten atladığınız anda Ölüdeniz'in muhteşem doğası ayaklarınızın altına serilir. Babadağ'dan başlayan yamaç paraşütü Belcekız Plajı'nda sona erer. Babadağ'da sadece yamaç paraşütü değil dört mevsim boyunca trekking ve kampçılık gibi doğa aktiviteleri de yapılabilir.

KELEBEKLER VADİSİ: Kelebekler Vadisi, doğal varlıkları ile adeta hazine niteliği taşıyan bir bölge. 350 metreye varan sarp kayalıkların çevrelediği Kelebekler Vadisi, endemik bitki türleriyle dikkat çeken Babadağ'ın eteklerinde bulunuyor. 80'den fazla kelebek türü ve Kaplan kelebeğinin yaşam alanı olmasından dolayı Kelebekler Vadisi ismini alan bölge, deniz ve yüksek kayalıklar vasıtasıyla dış dünyadan uzak kalmasından dolayı, kirlilikten oldukça az etkilenmektedir. Bu sayede kelebek popülasyonu da diğer bölgelere nazaran daha fazladır.

FETHİYE MÜZESİ: Fethiye tarihine ait tüm detaylara tanık olmanızı sağlayan arkeoloji müzesidir. M.Ö. 3000 yıla dayanan tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Fethiye'ye gelmişken mutlaka müzeyi de ziyaret etmelisiniz. Müzede Bizans Dönemi'nin sonra kadar var olan heykeller, seramikler, heykel başları, camlar, metal ve sirklerden oluşan eserleri inceleyebilirsiniz.

PASPATUR: Fethiye'nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Paspatur, Eski Kent anlamına gelmektedir. Fethiye Marina'ya olan yakınlığıyla ulaşım açısından oldukça kolaydır. Her yıl binlerce insan burayı gezmeden Fethiye gezisini sonlandırmıyor. Birkaç sokaktan oluşan Paspatur Çarşısı'nda en dikkat çekici şey ise ahşap cumbalı evler. Paspatur'u ayrıcalıklı kılan bir başka detay ise çarşının ortasından geçen su kemeridir

TELMESSOS ANTİK KENTİ

Telmessos Antik Kenti'nde bulunan Amintas Kral Mezarları dönemin tüm detaylarını keşfetme imkânı sunuyor. Şehrin yamacında konumlanmış kral mezarları, İon stilinde yapılmış ve iki sütunlu cepheye sahip. Bu görkemli anıt mezar, 4. yüzyılda Hermapias'ın oğlu Amintas adına inşa ettirilmiş. Kayalara oyulmuş kral mezarları, Fethiye gezinizin en görkemli ve ilgi çekici bölümünü oluşturacaktır. Telmessos Amfi Tiyatro ise, Türkiye'nin denize yakın en eski tiyatrosudur.

SAKLIKENT: Türkiye Cumhuriyeti'nin güneyinde, Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Fethiye ilçelerinde bulunan Saklıkent Milli Parkı içinde yer alan bir kanyondur. Eşen Çayı'nın kolu olan Karaçay'ın oluşturduğu kanyon, Fethiye'ye 46 ve Kaş'a 64 kilometre mesafededir. Geçiş ve giriş için kanyonun dik yamaçlarına demir çubuklarla asılmış 200 metrelik tahta bir köprü kullanılır. Köprü sonrasında oldukça soğuk bir su karşınıza çıkıyor. Alan yaz mevsiminde piknik yeri olarak da kullanılıyor ve yılda ortalama 180 ile 210 bin arası turist ziyaret ediyor.

NE YENİR?

EGE mutfağına hayran kalanlar için vazgeçilmeyen bir bölge olan Fethiye'de tatiliniz boyunca yemek keyfini doruklara çıkarabilirsiniz. Akşamdan bekletilen döğmenin iyice dövülüp kuzu eti ile buluşmasından oluşan Babadağ Keşkeği, bölge halkının sıkça tükettiği yemekler arasında. İnce ince kıyılmış soğanların, toz biber ve su ilave ederek kaynatıldıktan sonra hamur topaklarının katılmasıyla yapılan Ölemeç Çorbası, besin değeri yüksek ve lezzetli başlangıçlar arasında Fethiye'de ilk sırada geliyor. Sılcan Otu Kavurması ise Muğla'ya özgü bir tat. Sarmaşık türü olan ot, temizlenip doğrandıktan sonra zeytinyağıyla kavruluyor ve isteğe göre üzerine yumurta kırılıyor ya da yoğurtla karıştırılarak tüketiliyor.

NASIL GİDİLİR?

FETHİYE, Muğla merkeze 2 saat uzaklıkta bulunmaktadır. İzmir'den ise İzmir- Muğla yolu üzerinden 5 saatte varılmaktadır. Çevre iller olan Denizli, Antalya, Aydın'dan yaklaşık 3 saat sürmektedir. Yoldan ve zamandan tasarruf etmek istiyorsanız Dalaman Havalimanı'na uçuş planlayabilirsiniz. Ayrıca Antalya Havalimanı'na da uçuş planlayarak buradan da Fethiye'ye ulaşabilirsiniz. Dalaman Havalimanı'ndan Fethiye yaklaşık 45 dakika sürmektedir.

AYŞEN ALPTÜZÜN