Gazi Hastanesi’nden önemli etkinlik

Özel İzmir Gazi Hastanesi ana sponsorluğunda, Otizm Dernekleri Federasyonu, İzmir Koşu Gücü ve içecek sponsoru Hafif Ye işbirliği ile 27 Kasım'da tüm sporcuların ve vatandaşların katılımına açık olarak otizmli çocuklar yararına Otizmli Çocuklar Farkındalık Koşusu düzenlenecek. Koşudan elde edilen gelir otizmli çocuklar yararına çalışan derneklere bağışlanacak.

GELİRİ BAĞIŞLANACAK

Etkinlik hakkında bilgiler veren Özel İzmir Gazi Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Albayrak, "Hastanemiz sürekli sosyal etkinlikler içerisinde yer alan bir hastanedir. Bu yıl da otizmli çocuklar farkındalık ve insanlarımızın ilgisini buraya çekmek amacıyla bu koşuyu düzenliyoruz. Koşu 27 Kasım Pazar günü saat 9:00'da Konak Meydanından başlayarak 10 km'lik iki parkurda düzenlenecek. 600 kişi ile sınırlı koşuya tüm sporcular, çocuklar ve tüm halkımız katılabilir. Katılım ücreti 100 TL olarak belirlenmiştir. Elde edilen tüm gelir Otizmli Çocuklar Derneği'ne bağışlanacaktır. 16-19, 20-34, 35-44, 45-54, 55-64 ve 65 yaş üzeri olmak üzere 6 farklı yaş grubunda sınıflandırılacaktır. Her yaş grubunda birinciye 500 TL ve Check-Up sertifikası, ikinciye 400 ve üçüncüye 300 TL ödül verilecektir. Göğüs numaraları, 26 Kasım Cumartesi günü 9:00-19:00 saatleri arasında Özel İzmir Gazi Hastanesi'nde dağıtılacaktır. Ana koşu tamamlandıktan sonra aynı noktada otizmli çocukların katılımıyla da sembolik bir koşu gerçekleştirilecek" dedi.

FARKINDALIK OLUŞUYOR

Özel Gazi Hastanesi olarak sosyal projelere destek veren bir kurum olduklarını hatırlatan Dr. Bülent Albayrak, "Bu projelerimiz artarak devam edecektir. Bu bir sosyal proje olarak farkındalık koşusudur. Koşuya katılmak isteyenler. "www. otizmfarkindalik.org" adresinden kayıt oluşturabilirler" dedi.