Güzel ülkemizin güzel insanlarıyla bir arada

BAŞLARKEN...

Çok kıymetli okurlarımız... Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türk basınının asırlık çınarı olan ve uzun yıllar bölgesel olarak yayın yaptıktan sonra son dönemlerde yayın hayatına ulusal gazete olarak devam eden Yeni Asır'da yaklaşık 6 yıldır İstihbarat Sorumlusu ve Spor Yazarı olarak görev yapıyorum. Tabii ki Yeni Asır'a gelmeden önce de yaklaşık 35 yıllık bir gazetecilik geçmişim var...

VATANDAŞLARI DİNLİYORUM

Bana verilen spor yazarlığı görevini büyük bir özveri, heyecan, mutluluk ve keyifle yerine getirirken, Türkiye'nin dört bir yanına futbol maçlarını izlemek için gidiyorum. Bu süreçte çeşitli şehirlerde güzel ülkemizin güzel insanlarıyla da tanışıp kaynaşarak sohbet etme imkanımız oluyor. Her gittiğim şehirde, vatandaşlarımızla konuşup bir anlamda ülkemizin sesini dinliyorum. Halkımızın çalışkanlığına, dürüstlüğüne, inanç ve azmine şahit oldukça Türkiye'nin ne kadar büyük ve ne kadar güçlü bir ülke olduğuna da şahit oluyorum. Bu vesileyle inşallah her hafta sizlerle ülkemizin farklı bir kentinde edindiğim izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. Bu yolculukta ilk durağımız Samsun oldu. İşte Samsun izlenimlerim..

EV HANIMIYDI, DEVLETİN DESTEĞİYLE MODACI OLDU

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bölgede nam salmış bir moda evi var. Adı Asıl Moda... Bu ünlü moda evinin tasarımcısı Aydan Ülkü Demirel ile konuştuk. Modacı Demirel, iş dünyasındaki öyküsünü kısaca şöyle anlattı: "Önceleri evden çalışıyordum. Devletimizin iş insanlarına girişimci desteği verdiğini öğrenince kendim de müracaat ettim. Aldığım destekle bu işyerini kurdum. Şu anda işlerim çok güzel. Daha da iyi olacağını düşünüyorum." Bunları anlatırken, Vezirköprülü modacımızın gözlerindeki mutluluğu ve

devlete olan minnettarlığı çok net görülüyor.

SEMAVER USTASI İBRAHİM AMCA

Vezirköprü aynı zamanda Türkiye'nin semaver tedarikçisi. İlçenin en eski ustalarından İbrahim amca, son yıllarda tüm dünyayı sarkan pandemide zor günler geçirmiş. Şimdilerde işlerinin açıldığını söylüyor. Yılların İbrahim ustası, "İşlerimiz çok şükür açıldı. Türkiye'nin çeşitli illerine buradan semaver gönderiyoruz. Elimizden geldiği kadar ürünlerimize zam yapmamaya çalışıyoruz. Her şey zamlandı ama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikalarına güveniyoruz" diyor.

KAHVEHANEDE EYT SOHBETİ

Bir kahvehaneye uğradık. Biraz da dinlenip sohbet edelim dedik. Vatandaşın sohbetlerine kulak kabarttığımda en çok merak edilen ve dört gözle beklenen konunun Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi olduğuna şahitlik ettim. Gerçekten EYT kahvehane sohbetlerinin en çok ilgi çeken konusu. Vatandaşlar, bu yasanın çıkmasını sabırsızlıkla beklediklerini söylüyor. Ya ekonomi? Bu konuda da birçok vatandaş, Başkan Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nda tekrar başaracağına ve ülkemizi şaha kaldıracağına gönülden inandığını belirtiyor.

MUHTEŞEM KONAĞA ZİYARETÇİ AKINI

Samsun Vezirköprü'nün önde gelen isimlerinden olan ilk belediye başkanı Abdullah Derici'nin muhteşem konağını da gezme fırsatımız oldu. Burası gerçekten muhteşem bir bina. İlçede müze olmadığı için Derici ailesi konağı Vezirköprü Belediyesi'ne bağışlamış. Türkiye'nin her yerinden gelen binlerce kişi bu konağı görmek istiyor. Her gün ilçeyi gezen yerli ve yabancı turistler, konağı ziyaret ediyor. Elbette tarihi konak bu ziyaretler sayesinde ilçeye maddi ve manevi yönden büyük değer katıyor.

GENÇ BAŞKANDAN POZİTİF YAKLAŞIM

Adem Sekmenoğlu, Kavak Genç Girişimciler Derneği'nin gencecik başkanı. Sekmenoğlu, "Kavak'ta devletimiz son yıllarda atılımlar gerçekleştirdi. Bölge sakinleri olarak, özelikle yeni kurulan Organize Sanayi'den çok memnunuz. İlçemizde işsizlik, neredeyse yok denilebilecek kadar az" diye konuşuyor. Ve gururla anlatıyor: "Yapılan yeni devlet hastanemizden de çok memnunuz. Hatta yeni cezaevi de ilçeye katkı sağladı."

ŞENOL KANTÜRK