Makedon hastaya Türk şifası

67 yaşındaki Makedonyalı Verka Georgievska şifayı Türkiye'de buldu. Kanseri nüks edince doktorunun "HİPEK" (sıcak kemoterapi) tedavisi önerdiği Georgievska'nın eşi Dimitar Georgievska, "Teşekkürler Türkiye" dedi.

SAĞLIKLA GERİ DÖNÜYORUZ

EŞİNİN hastalığı nüks edince İnternette geniş bir araştırma yaptığını söyleyen Georgievska, "İnternette araştırırken Genel Cerrah Prof. Dr. Aras Emre Canda ve Prof. Dr. Cem Terzi'nin bu konudaki sunumlarını izledim, tüm yayınlarını okudum. Prof. Dr. Canda 7 Ekim'de eşimi ameliyata aldı. Karın içindeki nüksetmiş hastalığı büyük bir ameliyat ile temizledikten sonra karın içine sıcak kemoterapi (HİPEK) uyguladı. Çok uzun süren bir ameliyattı; ama sonuç çok iyi oldu. Taburcu olduktan bir hafta sonra kontrolümüz de yapıldı ve sağlıkla ülkemize dönüyoruz. Doktorumuza daha internette araştırma yaparken inanıp güvenmiştik, yanılmadık. Tüm hekimlere, hemşirelere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.