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Haberler Yaşam Afrin’de saldırı hazırlığı yapan 2 PKK’lı yakalandı

Afrin’de saldırı hazırlığı yapan 2 PKK’lı yakalandı

18.11.2022

Afrin’de saldırı hazırlığı yapan 2 PKK’lı yakalandı
HATAY İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Suriye'de yapmayı planladığı eylem engellendi. Alınan bilgiye göre, Mayıs ayında Afrin Eşrefiye Mahallesi'ndeki bir restoranda canlı bomba eylemi hazırlığında bulunan M.E.S. ve K.H. isimli Suriye uyruklu 2 kadın teröristin yakalanmasının ardından aylarca süren takip neticesinde yarım kalan eylemi tamamlamak üzere Afrin'e gönderilen L.T. ve A.Ş. isimli Suriye uyruklu 2 erkek örgüt mensubu daha gözaltına alındı.
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