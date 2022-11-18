Kimlik bilgileriniz yasa dışı kullanılıyor olabilir!

BEYOĞLU'NDAKİ bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin kullandığı telefon hattıyla arama kaydı tespit edilen başka bir hattın GSM bayisi tarafından bir kişinin kimlik bilgileri kullanılarak yasa dışı yollarla çıkarıldığının ortaya çıkması, bu alandaki kötüye kullanımları gündeme getirdi. Kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi yoluyla açılan cep telefonu hattı ya da kurulan şirketlerin dolandırıcılık olaylarının yanı sıra terör eylemlerinde de kullanılabileceğine dikkati çeken hukukçular, vatandaşlara e-Devlet üzerinden adlarına kayıtlı şirket ya da hat olup olmadığını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

DİĞER