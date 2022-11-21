Masallar diyarı Kapadokya

Kapadokya, eşsiz doğal görüntüsünü ve peribacalarını, etrafında bulunan sönmüş volkanların lavlarına borçlu. Kapadokya, doğal güzelliklerin mucizevi bir görüntüyle harmanlandığı bir yer. Bölgenin ilginç yapısı, size yeryüzünde gösterdiği güzelliklerin daha fazlasını yerin altında da sunar. Kapadokya öyle ilginç bir yerleşim yeri ki, günümüzde dahi yeni yer altı şehirleri keşfedilmeye devam ediliyor.



EŞSİZ BİR BALON TURU

Balonlarının eşsiz görüntüsü, peribacalarının heybetli ve farklı görüntülerle duruşundan yer altı şehirlerinin ilginç dokularına kadar burası tam bir masal şehri. Kapadokya'yı keşfetmek biraz zorlu parkurlarda yorulmak ve toz içinde kalmayı gerektirse de, gördüğünüz her kare buna değecek. Kapadokya denildiğinde akla peribacalarından sonra gelen ilk şey balon turu. Sıcak hava balonları, bu atmosferin olmazsa olmazıdır. Bölgeye geldiğinizde her yeri görmek istiyorsanız muhakkak balon turu yapmalısınız. Özellikle de çok vaktiniz yoksa ve çabuk yorulan biriyseniz. Bu sayede neredeyse tüm turistik yerleri iki saat içinde görebilir ve unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz.



DERİNKUYU YER ALTI ŞEHRİ

KAYALARA oyulmuş bir şehirdir. Kapadokya'nın jeolojik oluşumu sayesinde inşa edilmiş 8 katlı Derinkuyu Yeraltı Şehri, 1967 yılından bu yana turizme açık bir yer olarak misafirlerini ağırlıyor. M.Ö. 3000 yıllarına kadar dayanan bir geçmişinin olduğu düşünülen bu büyüleyici şehir, aynı zamanda dünyanın en eski akıl hastanesinin olduğu yer olarak biliniyor. Tüflü yapısıyla kolayca şekil alabilen bu değişik atmosfere mutlaka gitmelisiniz.



HACI BEKTAŞ VELİ KÜLLİYESİ

HACI Bektaş Veli Külliyesi ve Müzesi, gerçekten görülmeye değer yerlerden biri. Büyük mutasavvıfın külliyesinin bulunduğu yer, günümüzde müzeye çevrilmiş ve türbeler korunmuş. Buraya girdiğiniz andan itibaren bir zamanlar Yeniçeri Ocağı'nın merkezi gibi sayılan bu yerde dönemin eserlerini görebilir, dev yeniçeri kazanlarını ziyaret edebilirsiniz. Zikirlerin yapıldığı yerlerden ilim odalarına, çilehanelerden yemekhanelere her yeri detaylıca ziyaret edebilirsiniz.



BÜYÜLEYİCİ IHLARA VADİSİ

IHLARA Vadisi, Kapadokya havzasının en göz kamaştırıcı ve belki de en yorucu yerlerinden biri. Vadiyi gezmek için iki yol var. Balon turu esnasında vadinin içinden geçerek etrafı seyredebilir ya da kilise ve oyuklara girerek yürüyerek gezebilirsiniz. Ihlara gezisi için dik yeşil vadiye inen merdivenler bulunur. Yüzlerce basamak sonrasında suların aktığı, yeşilliklerin ve doğa harikası evlerin bulunduğu yere inersiniz. Uçurumdan muhteşem manzaralar yakalayabilirsiniz.





PAŞABAĞ

PAŞABAĞ, Kapadokya'nın dev peribacalarına ev sahipliği yapan bölgesi. Bölgeye geldikten sonra kumlu ve tozlu yollar arasından geçerek peribacalarının arasında yakından dolaşabilirsiniz. Bazı peribacalarına girip fotoğraf çekmeniz ve bu dokuyu keşfetmeniz de mümkün. Burası peribacalarının oluşumunun en rahat gözlemlenebileceği yerlerden biri. Yeni oluşmaya başlayanları da inceleyerek fotoğraflayabilirsiniz.

GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ

GÖREME Açık Hava Müzesi'ne giriş yaptıktan hemen sonra etrafınızda çok sayıda şapel görebilirsiniz. Kayaların içine oyulan bu yerleşim yerleri, 4. yüzyıldan 12. yüzyıla dek yoğun olarak manastırlara ev sahipliği yapmış. Kayaların içine oyulan evler, yemekhaneler, kilerler ve diğer oturma alanları da girilip gezilebilir haldedir. Göreme Açık Hava Müzesi, 1985 yılından beri doğal ve kültürel varlık kategorisinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

ÜÇ GÜZELLER EFSANESİ

ÜÇ Güzeller, gerçekten de bir uçurum kenarında üç güzel peribacasının bulunduğu yerdir. Efsaneye göre, dönemin kralının çok güzel bir kızı vardı. Prenses bir gün bir çobana aşık olup evlenmek ister. Kral karşı çıkınca aşıklar kaçıp evlenir. Zaman içinde bir de güzel bebekleri olur. Kral üçü için de ölüm emri çıkarır. Prenses de, Allah'a yakararak onları bu eziyetten kurtarmasını diler ve birer taşa dönüşürler. Buradaki üç peribacası da çoban, prenses ve bebeklerini temsil eder.

NE YENİR ?

Kapadokya mutfağında bolca bakliyat ve et yemeği görebilirsiniz. Bölgede çok sayıda güveç yemeği mevcuttur. Ana yemeklerin yanında genellikle yoğurt, cacık ya da mevsim salatası ile kaşık salatası gibi mezeler eşlik eder. Ana mutfakta çok fazla sebze yemeğine rastlanmaz. Ancak bunların arasından en meşhuru şüphesiz ki Kapadokya'nın testi kebabıdır. Gittiğiniz restoranda yöreye özgü bir seremoni eşliğinde testinin kırılmasıyla sıcacık olarak servis edilen bu et yemeğini denemenizi tavsiye ederiz. Özellikle Türk geceleri ve turistik gezilerde size ikram edilecek menüler arasında testi kebabı, sonrasına kuru fasulye, pilav eşlik edecektir. Ayrıca düğün çorbası, koyun yahnisi, nohutlu yahni, ayva dolması, patates ve bulgur karışımından yapılan dıvıl yemeği tatmanız gereken lezzetler arasındadır.