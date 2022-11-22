Hıncal Uluç için Turkuvaz Medya önünde tören düzenlendi

Turkuvaz Medya Grubu'nun başarılı yazarı ve spor camiasının duayen ismi Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşında hayata gözlerini yuman duayen gazeteci Hıncal Uluç için ilk tören Turkuvaz Medya TEM Medya Merkezi'nde tören düzenlendi.

Uluç'un sevenlerinin yanı sıra meslektaşlarının katıldığı törende, yakınlarının yaptığı konuşmaların ardından dualar edildi.

"HINCAL AĞABEYE DEĞİL, KENDİME DE AĞLIYORUM"

Törende konuşan Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, "Onun sıcacık gülüşü hep içimizi ısıtacak. Onun inanılmaz derin dostluğu bize rehber olmaya devam edecek. Bir insan bir sevdiğini kaybettiğinde, sadece onun için değil, kendisi için de ağlar.

Sadece Hıncal ağabeye değil, kendime de ağlıyorum. Hıncal ağabeyin ailesine, sevenlerine, Turkuvaz Medya kurumumuzun tüm çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Yattığın yer nur, mekanın cennet olsun." dedi.

TÖRENE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Törene Hıncal Uluç'ın ağabeyi Öcal Uluç, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, Turkuvaz Medya çalışanları ve yakın dostları katıldı.

Duayen gazetecinin kardeşi Öcal Uluç, "Hıncal Uluç'un ağabeyiyim, 83 senedir birlikte yaşıyorum. O benim meslektaşım, dostum, sırdaşımdı. Hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Hayatımda yaptığım en zorişlerden biri burada şu an yaptığım konuşma.

Onun asıl özelliğini sizlere söylemek isterim. O ölüme koşan değil, yaşatan bir insandı. Neden başka gazetelere gitmedi, taş yerinde ağırdır derdi. Allah onu en iyi yerde muhafaza edecektir. Biz onlarla gittiğimiz yerde buluşacağız." ifadelerini kullandı.