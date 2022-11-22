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Haberler Yaşam İsimleri ölümsüzleşecek

İsimleri ölümsüzleşecek

'İstiklal' saldırısında şehit olan öğretmen ve öğrencilerin adı okullara verilecek

22.11.2022

İsimleri ölümsüzleşecek

İSTANBUL'UN Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da düzenlenen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 81 kişi yaralanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, saldırıda yaşamını yitirenlerin üçünün, eğitim camiasında yer aldığını belirtti.

Özer, "Olay yerine karanfil bıraktığımız gün, öğretmen ve öğrencilerimizin isimlerini okullarımızda sonsuza dek yaşatacağımızı söylemiştik. Değerli öğrencimiz Ecrin'in adını Adana'da kendi okuduğu okula verdik. Okulumuzun adı 'Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu' oldu" diye konuştu.

Özer, "Eyüpsultan'da bir okulumuzda sınıf öğretmeni olan Özsoy'un adını, okulunun yakınında bulunan Eyüpsultan Düğmeciler Anaokulu'na, kızı Uçar'ın adını ise eğitim gördüğü Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nin konferans salonuna vermiştik. Değerli öğretmenimiz ve öğrencilerimizin isimlerini vefayla yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

BURCU ŞEN

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