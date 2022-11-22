Uluç, ikinci evinden törenle uğurlanacak

Sabah Gazetesi'nin usta yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç hayatını kaybetti. Türk gazeteciliğinin duayen isimlerinden biri olarak kabul edilen usta gazeteci önceki gece saat 23.00 sıralarında bir süredir tedavi altında olduğu Şişli Florance Nightingale Hastanesinde yaşamını yitirdi. Başkan Erdoğan da Uluç'un vefatı nedeniyle bir taziye mesajı paylaştı. Duayen gazeteci Hıncal Uluç için bugün saat 11.15'te Turkuvaz Medya Tem Medya Merkezi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından Uluç'un naaşı Zincirlikuyu Camii'ne gönderilecek. Öğle ezanına müteakıben kılınacak cenaze namazı sonrası Uluç Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Hıncal Uluç'un vefatı nedeniyle bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli spor yazarlarından biri olan gazeteci Hıncal Uluç'un vefatının ardından spor camiasından da birçok kişi ve kulüp, taziye mesajları yayımladı.