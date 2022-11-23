Düzce, İstanbul, Zonguldak, Bolu, Sakarya’da okullar tatil mi?

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu.

DÜZCE'DE BUGÜN OKULLAR EDİLDİ

Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Değerli hemşerilerimiz,

İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir.

Hepimize çok geçmiş olsun.

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir" dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun" dedi.

BOLU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Düzce Gölyaka merkezli ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim-öğretime ara verilmiştir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem nedeniyle Kdz. Ereğli'de eğitime bir gün ara verildi!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.



Kdz. Ereğli Kaymakamlığı merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kdz. Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Merkez üssü Düzce İli Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilçemiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir."

24 KASIM OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Henüz 24 Kasım'da okulların tatil edileceğine ilişkin haber gelmedi.