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Haberler Yaşam Hıncal Uluç son yolculuğa uğurlandı

Hıncal Uluç son yolculuğa uğurlandı

23.11.2022

Hıncal Uluç son yolculuğa uğurlandı

İSTANBUL'DA tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 83 yaşındaki gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç; ailesi ve meslektaşlarının katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Uluç için sabah saatlerinde çalıştığı Sabah Gazetesi önünde tören düzenlendi. Ardından Zincirlikuyu Camii'ne getirilen naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ
TÖRENE Uluç'un abisi Öcal Uluç, kardeşi Serpil Uluç, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Dr. Serhat Albayrak ve çalışma arkadaşları, Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Milletvekili Mahir Ünal, eski Başbakan Tansu Çiller, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sunay Akın, Ender Bilgin ve spor ile medya camiasından birçok isim katıldı. Hıncal Uluç'un naaşı, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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