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Haberler Yaşam İŞKUR'u zarara uğratan 35 şüpheli yakalandı

İŞKUR'u zarara uğratan 35 şüpheli yakalandı

23.11.2022

İŞKUR’u zarara uğratan 35 şüpheli yakalandı

İŞKUR'DA ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usülsüzlük yaparak kurumu 2014-2018 yılları arasında toplamda 20 milyon lira zarar uğrattıkları ortaya çıkan 21'i İŞKUR personeli toplam 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde düzenlenen operasyonda 35 şüpheli yakalandı.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
YAPILAN soruşturma kapsamında, ihbarlar sonucu İŞKUR Genel Müdürlüğünde çalışan memurların ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usülsüzlükler yaparak sahte belgelerle kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağladıkları ve bu şekilde 20 milyon lira kurumun zarara uğratıldığı belirlendi. 24 ayrı suça karışan 21'i İŞKUR personeli, 17'si şirket/ firma yetkilisi, 13'ü sahte kursiyer, 7'si usülsüz kursiyer ve kimlik temin eden toplam 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli ise yakalandı.

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