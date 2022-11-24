Kuzey Ege’nin incisi Ayvalık

Ayvalık, Antik Çağ'da yabani ayva anlamına gelen 'Kidonia' ismiyle anılan, Balıkesir'in turistik ilçesi... Kuzey Ege'nin en güzel durağı Ayvalık, huzur veren bir tatil için beklediğiniz ne varsa, hepsini bir arada verebiliyor. Masmavi denizi, şirin sokakları, tarihi yapıları ve lezzetli yemekleriyle Ayvalık, unutulmaz bir tatil geçirmek için en ideal yerler arasında. Restore edilen tarihi Rum evlerinin süslediği çiçekli sokaklar, kiliseler, nefis mekanlar, Ege Denizi'ne inci gibi dağılmış 22 ada, hele ki Cunda Adası muhteşem...

GEZMEYE ÇARŞI'DAN BAŞLAYIN

Gezinize Ayvalık Çarşısı'ndan başlamanızı tavsiye ederiz. Tarihi Ayvalık evlerini gezebileceğiniz çarşıda alışveriş edip Ege mutfağından nefis lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Ayvalık'ın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri de hiç şüphesiz Cunda Adası'dır. Ayvalık'tan özel aracınızla, minibüs ya da bisiklet ile Cunda'ya kolayca ulaşabilirsiniz. Buradaki Taksiyarhis Kilisesi, ziyaret edebileceğiniz dini yapılardan biridir.

Saatli Camii, Ayazma Kilisesi ve Aya Nikola Kilisesi beldedeki önemli inanç merkezleri arasında... Nefis gün doğumu ve gün batımı manzarası ile Şeytan Sofrası ve Cennet Tepesi Ayvalık'ta yolunuzu düşürmeniz gereken en önemli iki yer. Sarımsaklı Plajı, Badavut Sahili ve Ortunç Koyu yaz aylarında tatilcilerin deniz, kum ve güneşe doyabileceği en keyifli duraklardandır.

İLÇENİN GÖZDESİ CUNDA

Ayvalık'ta bulunan 22 ada arasında bir tek Cunda'da yerleşim vardır. Balık lokantaları, Rum meyhaneleri ve eşsiz koyları ile Cunda Adası tatilseverlerin gözde beldeleri arasındadır. Ayvalık'tan kısa süreli bir araba yolculuğu ile ulaşabileceğiniz gibi, saat başı karşılıklı düzenlenen feribot seferleri ile de Cunda'ya kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

ŞEYTAN SOFRASI'NA ÇIKIN

Ayvalık ilçe merkezine 8 kilometre mesafede yer alan ve kayalık bir tepe üzerinden tüm şehrin ayaklarınızın altına serildiği Şeytan Sofrası'nı da mutlaka ziyaret etmelisiniz. Hem hikayesi, hem Midilli ve diğer adaları gören manzarası ve keyifli zaman geçirebileceğiniz mekanlarıyla eşi benzeri bulunmayacak bir yer. Manzarasıyla mutlaka görmeniz gereken bir diğer adres Cennet Tepesi... Armutçuk bölgesindeki Cennet Tepesi güneşi batırabileceğiniz en güzel noktalardan biri. Yiyecek ve içeceğinizi götürerek piknik yapabilir, mis gibi çam ağaçları arasında oksijen depolayabilirsiniz.

SARIMSAKLI VE BADAVUT

Ayvalık'ın Küçükköy mahallesine bağlı olan Sarımsaklı Plajı, Ayvalık'a 8 kilometre mesafededir. Denize girebileceğiniz bir diğer yer Badavut Sahili'dir. Buralarda denizin keyfini doyasıya çıkarabilir, huzurlu ortamı ile kafa dinleyip ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.

TARİHİ TAKSİYARHİS KİLİSESİ'Nİ GÖRÜN

Ayvalık'ın en eski yapılarından biri olan Taksiyarhis Kilisesi, Cunda'da yer alır. Ortodoks kilisesi olan yapı 1873'te inşa edilerek Taksiyarhis'e, yani Mikail ve Cebrail meleklerine ithaf edilmiştir. 19277de camiye çevrilmesinden ötürü motiflerin üzeri boyanmıştır. 1944 tarihindeki deprem nedeniyle oldukça hasar gören yapı, 2011'de Koç Vakfı tarafından restore edilerek müze haline getirildi. Diğer bir tarihi yapı Ayazma Kilisesi'dir. Ayvalık merkezde, Kemalpaşa mahallesinde yer alan kilise Faneromeni Kilisesi olarak da bilinmektedir. 'Kutsal su' anlamına geldiği için Ayazma ismi ile anılmaktadır. Kilise içerisinde bulunan su kutsal kabul edilir.

YANNİS'TEN SAATLİ CAMİ'YE

1850'li yıllarda ekonominin güçlü olduğu bir dönemde Rumlar tarafından inşa edilen Agios Yannis Kilisesi, 1928 tarihinden sonra camiye çevrilmiş, adı da Saatli Camii olarak değiştirilmiştir. Saatli Camii, Ayvalık'ın simge yapılarından biridir. Kilise camiye çevrildikten sonra içindeki motifler kapatılmış, yanına bir minare eklenmiştir.

PAPALİNA BALIĞI VE EGE OTLARI ŞAHANE

Ege ve Akdeniz lezzetleri ile bezenmiş Ayvalık mutfağında balık, mezeler ve zeytinyağlılar başrolde. Nohutlu mezgit, ahtapot salatası, sirkeli kalamar, zencefilli karides, Rum pilaki sofraların olmazsa olmazları arasında. Sadece Ayvalık'a özgü papalina balığını denemenizi öneririz. Isırgan otu, cibez, deniz börülcesi, hindiba, turp otu, sarımsaklı radika Ayvalık sofralarının demirbaşıdır.

Midye kabuklarının içine rendelenmiş kaşar, karabiber ve dereotu konularak hazırlanan kidonya, Ayvalık loruyla hazırlanan çıtır lor böreği, Girit usulü çullama mutlaka denemeniz gereken lezzetler arasında. Ceviz çorbası, lor dolması, Girit ezmesi, istifno otu, kaşarlı kabak, gondolda tavuğu da Ayvalık restoranlarında tadabilirsiniz. Ayvalık zeytini ve zeytinyağı yöre kahvaltılarının baş tacı. Cunda'nın sepet ve lor peynirlerini de mutlaka tadın.

AYŞEN ALPTÜZÜN