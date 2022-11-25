En güzel gelinlikleri ünlü modeller tanıttı

TÜRKİYE'NİN ünlü mankenleri, bu yıl İzmir'de üçüncüsü düzenlenen Vizyoner Markalar Defilesi'nde bir araya geldi. Behrem Turan'ın koreografisini üstlendiği, Ege Palas Hotel'de organize edilen Vizyoner Markalar Defilesi'nde, Ece Gürsel, Şebnem Schaefer, Wilma Elles, Özge Ulusoy ve Demet Şener ile birlikte Behrem Turan Ajans'a bağlı 30 manken görev aldı.

13 firmanın ürünlerinin sunulduğu organizasyonda, önümüzdeki yılın gelinlik, nişanlık, abiye ve kaftan modelleri büyük ilgiyle karşılandı. Renkli etkinliğe katılan davetliler, gözalıcı gelinlikleri, şık damatlıkları, rengarenk abiye ve kaftanları büyük bir keyifle izledi. İzmir'de olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren ünlü modeller, üzerlerinde taşıdıkları tasarımları oldukça yaratıcı ve başarılı bulduklarını dile getirdiler.

ERCAN AKGÜN