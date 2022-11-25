Teröristlerin mağarasında insan iskeletleri bulundu

ŞIRNAK ve Siirt'te 'Eren Abluka Sonbahar- Kış-15 (Gabar Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu 57 operasyonel tim, 755 personel görevlendirildi. Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Gabar Dağı bölgesinde teröristlerce kullanılan 8 mağara ve 2 sığınak tespit edildi. Mağara ve sığınaklarda yapılan aramada, teröristlere ait olduğu değerlendirilen 2 insan iskeleti bulundu. Ayrıca 1 roketatar mühimmatı, 1 havan mühimmatı, 3 top mühimmatı, 30 piyade tüfeği mermisi, 1 dürbün, 1 sırt çantası, 1 uyku tulumu ve kıyafet ele geçirildi. Mağara, sığınak ve mühimmatlar imha edildi.

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