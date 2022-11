Maskeler geri mi gelse?

Son haftalarda özellikle okullarda hemen her sınıfta sekiz, on çocuk grip ve ya bir takım bulaşıcı hastalıklardan dolayı hasta. Çevremde hemen her ailede bir kişi gripten yatıyor. Son günlerde havalarında aniden soğuması ile sokaklarda toplu taşıma araçlarında öksüren, hapşırandan geçilmiyor. Peki sonuç ne olacak? Hastaneler de bu konuda randevu sıkıntıları var. Çünkü hastaneler aşırı derecede bu tür hastalarla dolu.

Pandemiden daha yeni kurtulmuşken, insanların vücut yapısı ve anatomisi daha yeni yeni kendine gelmişken kış mevsimi ile birlikte bu tur üst solunum enfeksiyonları da kaçınılmaz oluyor.

Geçtiğimiz gün Alsancak Çankaya arası tramvaya yolum düştü. Tam da okul çıkış saati. Tramvay tıka basa dolu. Bir çoğu insanın öksürük ve hapşurmasına karşın bu insanlar birbirinden nasıl korunmalı?

Korunmanın tek yolu bu dönemlerde maske... Hiç kuşkusuz özellikle bu tür toplu taşıma araçlarında ve okullarda mutlaka takılmalı. Aksi taktirde önümüzde zor bir kış sezonu var. İnsanların bir takım tedbirleri kendileri de almalı. Bu gidişle hastanelerde yığılmalar kaçınılmaz olacak gibi. Bu durumlarda doktor ne yapsın?

Hekimlerimize sabır, güç kuvvet dilemekten öte söz kalmıyor!

DEPREM DEPRESYONU

Geçtiğimiz hafta yine bu köşemde yazmıştım, "Sağlık için huzur, huzur için sağlıklı yaşam alanları şart." Nedeni ise iki yıl önce İzmir'de depremdeki yıkım ve can kayıpları. Bir çok insan psikolojik travma yaşarken geçtiğimiz hafta Buca 4.9 ile uyandı. Deprem korkusu ve stresi yine insanların paniğe kapılmalarına, bu panik de yüksekten atlamalara neden oldu. İşte bu tür panik ve korkuların en önemli nedeni hiç kuşkusuz yaşam alanlarımız olan binalarımız. Bu binaların bir çoğu geçmiş yıllara yorgun düşmüş ve maalesef 5 ve üstü depremlerde yıkılmaya mahkum. Yapılacak tek şey hiç ama hiç vakit kaybetmeden yeni yapılanmaya ve dönüşüme gidilmesi. Bu nedenlerden dolayı her sarsıntıda insanların pamuk ipliğine bağlı olan psikolojik yapıları maalesef daha da ileri safhalara gidiyor.

BAYRAKLI'DA SONA DOĞRU

Temeli 2014 yılında atılan inşaatına ise 2016 yılında başlanan Bayraklı Şehir Hastanesi`nde sona doğru yaklaşıldı.

Yatırım toplamı 1 milyar 638 milyona mal olacak olan hastanenin Şubat 2023 gibi de açılması planlanıyor. Türkiye`nin dördüncü büyük şehir hastanesi olacak Bayraklı Şehir Hastanesi hizmete girdiğinde yaklaşık beş bin sağlık çalışanı ile hizmet verecek. Bir aksama olmaz ise Şubat 2023'te hasta kabulüne başlayacak.

Bayraklı Şehir Hastanesi 2 bin 60 yataklı ve 367 yoğun bakım yatağı da olacak.