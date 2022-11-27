PKK saldırısında harabeye dönen evine ilk kez girdi

GAZİANTEP'İN Karkamış ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roket-havanlı saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan'ın amcası ve ağır yaralan 5 aylık hamile Büşra'nın eşi Ahmet Karataş, saldırının hedefi olan evlerine ilk kez girdi. Karataş, roket isabet ettiği sırada eşi Büşra, ağabeyi Zeki, 7 günlük bebeği de yanında olan yengesi Dilan ile 5 yaşındaki yeğeni Hasan ile evde bulunduklarını söyledi.

Teröre tepki gösteren Karataş, "Allah terörün bin türlü belasını versin, Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Günler sonra ilk defa eve geliyorum. Eve girmek istemedim, çıkıp gitmek istiyorum. Bura bize çok kötü bir anı bıraktı, Hasan'ın her yerde anısı var. Eşimi mutfağın içerisinde enkazın altında gördüm" ifadelerini kullandı.