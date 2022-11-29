Pençe-Kilit şehitleri sonsuzluğa uğurlandı

PENÇE-KİLİT şehitleri dün memleketlerinde düzenlenen törenlerle toprağa verildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen (24) ile Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu (25), memleketleri Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Adıyamanlı şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir'in cenazesi, helikopter ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesindeki karakola götürüldü. Karakolda cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Pınarlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

AFYONKARAHİSARLI şehit Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu'nun naaşı dün akşam uçak ile Denizli Çardak Askeri Havaalanı'na, buradan da karayolu ile Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine götürüldü. Köroğlu'nun naaşı vakit namazı beklenmeden düzenlenen cenaze töreni sonrası Başmakçı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal da (21) memleketi Giresun'da sonsuzluğa uğurlandı.

DİĞER