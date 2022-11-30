Dünyanın sekizinci harikası Pamukkale

Ege ve Akdeniz bölgelerinin arasında bir tür geçit görevi üstlenen Denizli'nin en ünlü ilçesi Pamukkale, antik çağlardan beri önemli kültürlerin merkezi ve şifalı kaplıcalarıyla da turizm açısından önemli bir yerleşim yeri. Kalsiyum oksit içeren termal suların oluşturduğu travertenleriyle ünlü Pamukkale, dünyanın sayılı doğal alanlarından. Menderes Nehri Vadisi'nin kıymetlisi Pamukkale'nin ünü ülke sınırlarını çoktan aştı.

MUHTEŞEM MANZARALAR

Pamukkale, doğanın mucizevi oluşumlarının yanı sıra hayranlık uyandırıcı bir tarihe de ev sahipliği yapıyor. Denizli'nin 18 kilometrem kuzeyinde yer alan ve jeolojik hareketler sonucu oluşmuş Pamukkale'de muhteşem manzaralara tanık olacaksınız. 2300 yıldır sağlık ve şifa merkezi olan Pamukkale'nin birbirinden etkileyici gezilecek yerlerini keşfettikten sonra, dilerseniz yamaç paraşütü yada balon turu da yapabilirsiniz.

Pamukkale'nin yüzyıllarca yıllık tarihi ve doğal güzelliklerini keşfe çıkacağınız seyahatinizde görmeniz gereken yerler elbetteki öncelikle travertenler. Travertenlerin de içinde bulunduğu Hierapolis Antik Kenti, Antik Havuz (Kleopatra Havuzu), Karahayıt Kaplıcaları, St. Philippe Martyrion Kilisesi, Natural Park, Laodikya Antik Kenti, Kaklık Mağarası ve Yeşildere Şelalesi gezilecek yerlerin başında gelir.

PAMUK GİBİ TRAVERTENLER

Çaldağı'nın güney eteklerinden gelen kalsiyum oksit içerikli suların meydana getirmiş olduğu bembeyaz travertenler eşi bulunmayan bir doğal oluşum. Üzerinde birçok su kaynağı ve büyüklü küçüklü havuzun bulunduğu travertenler, bölgede bulunan kayaların çökmesi ve sıcak suların kayalara akması ile meydana gelmiş. Travertenlerin beyaz renkte olma sebebi ise termal suyun içinde bulunan minerallerin oksijen ile buluşup çökelmesi.

35'ten 100 dereceye kadar sıcaklıklara sahip 17 adet sıcak su kaynağına sahip Pamukkale Travertenleri, sunduğu görsel zenginliğin yanı sıra şifa da dağıtıyor. Kalp rahatsızlıkları, romatizma, sindirim, solunum, dolaşım ve deri rahatsızlıklarına iyi gelen sular, tahminen 2 bin 300 yıldır şifa kaynağı.

HIERAPOLIS ANTİK KENTİ

M.Ö. II. yüzyıl başlarında Bergama kralı II.

Eumenes tarafından kurulduğu bilinen Hierapolis Antik Kenti, içinde pek çok dini yapı barındırmasından dolayı, arkeoloji dünyasında "Kutsal Kent" olarak tanınıyor. Hierapolis'te görülmeye değer başlıca yapılar şunlar: Frontinus Caddesi, agora, Kuzey Bizans Kapısı, Güney Bizans Kapısı, gymnasium, tritonlu çeşme binası, tiyatro, surlar, Apollon Kutsal Alanı ve su kanalları.

Hierapolis Antik Kenti içerisinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sırasında "Ploutonium Kutsal Alanı" yani "Cehennem Kapısı" keşfedildi.

ANTİK HAVUZ (KLEOPATRA HAVUZU)

Hierapolis Antik Kenti içindeki Antik Havuz, MS 7. yüzyılda meydana gelen bir deprem sonucu sütunların yıkılıp içine termal suyun dolduğu bir çukura dönüşmesiyle oluşmuş. O dönemden beri çeşitli hastalıklar için şifa arayanların uğrak yeri olan havuz, günümüzde de yaz-kış ziyaretçi kabul eder. Havuzun güzelliği ve şifası o kadar meşhurdur ki Kleopatra'nın da bu havuzu ziyaret ettiği söylenir. Zaten bu yüzden Kleopatra Havuzu olarak da anılır.

NATURAL PARK

Pamukkale manzarasını uzaktan izlemek, gezmeye ara vererek biraz dinlenmek ve eğlenmek isteyenleri ağırlayan Natural Park, Pamukkale örenyeri içinde bulunuyor. Saatler süren Hierapolis kalıntıları, antik havuz ve traverten ziyaretleri sonrası bir şeyler atıştırmak, havuzda serinlemek ve bölgede zaman geçirmek için oluşturulmuş Natural Park, ailecek keyifli vakit geçirebileceğiniz bir alan.

ST.PHILIPPE MARTRION KİLİSESİ

Pamukkale'nin en eski tarihi kalıntıları arasında olan St. Philippe Martyrion Kilisesi, Hierapolis Antik Kenti'nin biraz kuzeyinde yer alır. M.S. IV. veya V. yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilen kiliseye adını veren kişi, İsa'nin 12 havarisinden biri. M.S.

80 yılında Hıristiyanlığı yaymak için bölgeye gelen St. Philippe, amacına ulaşamadan öldürülmüş. Ölümünden sonra Aziz Philippe'in anısına Martyrion'un inşa edildiği düşünülüyor. St. Philippe'in mezarının da burada bulunduğu tahmin ediliyor.

KARAHAYIT

Karahayıt Kaplıcaları, çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği gibi içme suyu olarak da kullanılıyor.

Demir minerali yoğunluğundan dolayı döküldüğü yerleri kırmızıya boyadığı için "Kızıl Su" olarak da anılıyor. Burası Pamukkale'nin aksine kızıl rengin hakim olduğu çökeltilerden oluşuyor. Karahayıt suyu üç kaynaktan çıkar ve bu kaynakların sıcaklıkları 420, 500 ve 560 derecedir. Karahayıt, sindirim sistemi, mide, bağırsak, karaciğer ve safra yollarına şifa arayanlar tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.

KAKLIK MAĞARASI

Honaz ilçesinde bulunan Kaklık Mağarası, Pamukkale çevresindeki gezilecek yerlerden en önemlileri arasında. Damlataş, sarkıt ve dikitlerle oldukça ilgi çeken bir mağara. Mağaranın içinde de termal su ve travertenler bulunur. İçindeki su berrak, renksiz ve kükürtlüdür. Kükürt içerikli olan termal suyun bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinir.

Bu özellikleriyle eşine az rastlanır olan Kaklık, "Küçük Pamukkale" veya "Mağara Pamukkale" adı ile de anılır.

LAODİKYA

Laodikya, M.Ö. I. yüzyılda Anadolu'nun en önemli ve ünlü kentlerinden biriydi. M.S. 60 yılında meydana gelen çok büyük bir depremle yıkılan kentten geriye tiyatrolar, stadyum, gimnazyum, anıtsal çeşme ve kiliseler kaldı. Anadolu'nun en büyük stadyumu, 2 tiyatrosu, 4 hamam kompleksi, 5 agorası, 5 nymphaeumu, 2 anıtsal giriş kapısı, Bouleuterionu, tapınakları, Peristylli evleri, Latrina, kiliseleri ve anıtsal caddeleri Laodikya'nın zenginliklerini gözler önüne serer.

YEŞİLDERE ŞELALESİ

Çal ilçesine bağlı Sakızcılar Köyü'nde yer alan Yeşildere Şelalesi, doğal güzelliğiyle görülmeye değer yerlereden. Su, yeşil bir kadife görünümü veren yosun örtüsüyle nefis bir görüntü oluşturuyor.

Çevresi piknik alanları ve alabalık restoranı ile çevrili olan şelale, 30 metreden dökülür.

NASIL GİDİLİR?

KENDİ otomobiliniz yada kiralık araçla İzmir'den Pamukkale'ye yaklaşık 3 saat gibi bir sürede ulaşabileceğiniz gibi, 224 kilometrelik yolu şehirler arası otobüslerle de gelebilirsiniz. Otogar şehrin merkezinde bulunur.

Pamukkale ve Karahayıt Kaplıcaları'na otogardan kalkan minibüslerle her 20 dakikada bir ulaşabilir. Karahayıt- Denizli arası 23 km olup Pamukkale-Karahayıt arası ise 4 km'dir.

NE YENİR?

PAMUKKALE'DE özellikle mantar ve Ege otları ile yapılmış yemekler dikkat çeker. Geleneksel Ege mutfağının birçok yemeğine sahip olan Denizli mutfağı un çorbası, tirit, darı ekmeği, kaçamak, Denizli turşusu, sıyırma, keşkek gibi farklı isimde ve tatta yiyeceklerle tanışmanızı sağlar. Pamukkale ve Denizli yemek kültüründe ayrıca zeytinyağlıların yanında etli yemekler de geniş yer kaplar. Pamukkale'ye geldiğinizde Zafer Gazozu, Çiğ Dolma, Kuyu Kebabı, Denizli Usulü Yaprak Sarma ve Katmer, börülce böreği, Yen Böreği, Keşkek ve tarhana çorbasını tatmadan gitmeyin.

AYŞEN ALPTÜZÜN