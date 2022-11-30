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Haberler Yaşam Fazıl Say'ın boşanma fotoğrafı

Fazıl Say'ın boşanma fotoğrafı

Ünlü piyanist Fazıl Say, 3 yıl önce evlendiği Ece Dağıstan ile boşandıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Say, hesabından Dağıstan ile birlikte Beykoz Adliyesi'ne el ele girdikleri fotoğrafı paylaşarak "Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile" dedi.

DHA

30.11.2022, 18:05

Fazıl Say’ın boşanma fotoğrafı

Ünlü piyanist Fazıl Say, 2019 yılında evlendiği Ece Dağıstan ile bugün Beykoz Adliyesi'nde boşandı. Say, boşandığını sosyal medya hesabından Ece Dağıstan ile Beykoz Adliyesine el ele girdiğini fotoğrafı paylaşarak takipçilerine duyurdu.
Say fotoğrafın altına, "Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman" ifadelerini kullandı.

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