‘Hayvan barınakları için ormanlardan yer vereceğiz’

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yerel yönetimlere hayvan barınağı kurmaları için orman alanlarından yer vereceklerini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, hayvan barınakları ile ilgili İstanbul Valiliği ile çalışma başlattıklarını belirterek, "Hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğu söz konusu. Barınakların doğal hayata yakın olması gerekiyor. Ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

ÇALIŞTAY YAPILACAK

BAKAN Kirişçi şöyle konuştu: "İstanbul'un 39 ilçesi için 30'ar dekarlık yerleri yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız. İlerleyen günlerde şehirlerde sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili çalıştay düzenleyeceğiz."