MHP liderinden altılı muhalefete Cumhurbaşkanlığı Sistemi tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. ülke gündemini değerlendiren Bahçeli, Millet İttifakı'nın anayasa değişikliği teklifini de eleştirdi. Millet İttifakı'nın 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişiklik Önerisi için "Ölü doğmuş, deyim yerindeyse dağın fare doğurması bile mümkün olmamıştır" yorumunu yapan Bahçeli, yeni anayasa taslak metnini göstererek, "Bu anayasa metni Türkiye'nin Yüzüncü yılında 100 maddelik yeni anayasa taslak metnidir. Gelsinler bir de bunu okusunlar. Eğer bunu gördükleri zaman en yakın çöplüğe 6'sını birden atın. Alın size 6'ya karşı 2. Bu Cumhur İttifakı demektir.

Şimdi onların bir de uykusunu kaçırayım. 7 yıllık bir seçim yapılacakmış. Cumhurbaşkanı 1 defa görev yapacakmış. Bir görevimizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tamamladık. İkincisine 2023'te hazırlanıyoruz. Şimdi soruyorum. Cumhur İttifakı milletin ittifakıysa 2 yetmez 3 olsun dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 5'er yıllık 3 dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru götürsek" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ VE KALIN'DAN HAREKAT SİNYALİ

TÜRKİYE'NİN Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği olası bir operasyonla ilgili de siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi. Grup toplantısında "Tek bir terörist dahi yakayı kurtaramayacak" diyen MHP lideri Bahçeli, "Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn El Arab'ta terörist bırakılmamalıdır" diyerek üç bölgeyi işaret etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da A Haber'de konuya değindi. Kalın, "Tehditler söz konusu olduğunda bu operasyonların zamanı, zemini, mekanı şekli kapsamı Türkiye tarafından belirlenir ve kendi önceliklerimiz çerçevesinde hayata geçirilir. Yarın, haftaya veya her an olabilir, operasyonlar her an yapılabilir. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da yapılmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.