‘Sizi dünya gözüyle bir kez görelim’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliğine katılarak okuma yazma öğrenen 12 kadın öğrenci, Emine Hanım'a mektup yazarak dünya gözüyle kendilerini görmek istedikleri belirti. Emine Erdoğan ile Millet Kütüphanesi'nde görüşen kursun öğretmeni Sinan Eşkin, okuma yazma öğrenen köyün en yaşlısı tarafından yazılan mektup ile birlikte gönderilen patik ve çemberi kendisine hediye etti.

'BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

ÖĞRETMEN Sinan Eşkin, "2018'de yaşları 45 ile 75 arasında değişen 12 bayan öğrencim okuma yazmayı öğrendi. Kurs bitiminde bütün öğrenciler Cumhurbaşkanımıza ve eşine mektup yazdılar. Yazılan mektupları paylaşan Emine Erdoğan, bizleri de arayarak onore etmişti. Yıllar sonra o yazılan mektupları unutmaması bizleri çok mutlu etti" diye konuştu. Emine Erdoğan'ın Yenişehir'e ve Çiçeközü köyüne selam yolladığını da kaydeden Eşkin, "Bayanlarımız Emine Hanım uygun gördüğü takdirde dünya gözüyle kendileriyle görüşmek istediklerini iletmiş. Kendilerine bizleri kabul ettikleri için köyüm adına teşekkür ediyorum" dedi.