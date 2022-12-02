Bu kış kar ve ayazıyla donduracak!

KASIM ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, aralık ayının gelmesiyle birlikte düşmeye başladı. Uzman isimler, Sibirya'dan gelecek soğuk hava dalgasının Avrupa'yı etkisi altına alacağını belirterek, bu kış beklenenden daha fazla kar yağışının etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu. Bazı bölgelerde yağışın büyük bir alanı kapladığını belirten Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tatlı, "Bu kış, ayazı ve kar yağışıyla diğer yıllardan daha dondurucu olacak. Özellikle Kasım ayından itibaren Kuzey Amerika, Alaska, Kanada ve Avrasya karları büyük bir alanı kapladı. Şu andaki seviyesi 41 milyon kilometrekare. Tarihte en fazla 46 milyon kilometre olmuş ve maksimumları takip ettiği görülmüş" dedi

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