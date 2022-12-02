“Zelenska’nın gözü arkada kalmasın, emaneti bizde”

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile 2 Ekim'de İstanbul'daki görüşmesinde mutabık kalınan tahliyenin ilk adımı olarak Odesa Soneçko Çocuk Evi'nden Ankara'ya getirilen yetim çocuklar ve bakıcılarını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuk evinde ziyaret etti.

Çocuklarla tek tek ilgilenen ve onlara oyuncak hediye eden Emine Erdoğan, sağlık sorunları bulunan bir çocuğun durumuyla ilgili de yetkililerle görüştü.

'BURADA ÇOK MUTLULAR'

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan, aralarında özel gereksinimlilerin de bulunduğu çocukların rehabilitasyon süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

DUYGUSAL anların yaşandığı ziyarette, çocuklar da Emine Erdoğan'a yakın ilgi gösterdi. Emine Erdoğan ve Bakan Yanık, ardından çocuklarla birlikte yemek yedi. Yiyeceklerin Ukraynalı çocuklara, Pursaklar Sevgi Evi'ndeki akranlarından gönderildiği öğrenildi. Çocukların burada çok mutlu olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Bakanlık yetkilileri ve Ukrayna'dan onlara eşlik eden bakıcılarıyla birlikte emin ellerde ve mutlular. Gönül ister ki bu savaş olmasın, kimse annesiz babasız kalmasın. Dileğim savaşın en kısa zamanda bitmesi. Zelenska'ya da selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Gözü arkada kalmasın, emaneti bizde, her şey yolunda" ifadesini kullandı.