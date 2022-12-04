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Hain terör örgütünün gömülü mühimmatları imha edildi
4.12.2022
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EREN Abluka Sonbahar-Kış-5 Şehit J.Asb. Kd.Çvş. Egemen Öztürk operasyonu çerçevesinde Hakkari ili Yüksekova ilçesi kırsalında, arazi araması neticesinde toprağa gömülü 3 adet bidon içerisinde, adet 60 milimetre havan, 1 adet bixi makinalı tüfek, 9 adet kaleşnikof piyade tüfeği bulundu. Araştırmalar sonucu ayrıca, 1 adet pm 98 uzi makinalı tabanca, 11 adet bixi makinalı tüfek tamburu, 8 adet kaleşnikof dipçiği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin imha edilerek kullanılamaz hale getirildiği açıklandı.