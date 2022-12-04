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Haberler Yaşam İstanbul İnsan Kaynakları Forumu 5-6 Aralık’ta

İstanbul İnsan Kaynakları Forumu 5-6 Aralık’ta

2 gün sürecek forumun ardından bir sonuç bildirgesi hazırlanarak ilgili taraflar ile paylaşılacak.

4.12.2022

İstanbul İnsan Kaynakları Forumu 5-6 Aralık’ta
CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını şekillendirmeye ve ülkenin ihtiyacı olan milli bir yetenek yönetimi modeli oluşturmaya yönelik uluslararası "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu" yarın İstanbul Kongre Merkezi'nde başlıyor. Özel sektör ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, akademi camiası, uluslararası örgütlerin temsilcileri ve insan kaynakları profesyonellerini, uluslararası düzeyde bir araya getirerek tecrübe paylaşımına imkân sunacak Forumun teması "yeni yüzyılın yetenek merkezi (talent hub of the new century)" olarak belirlendi. 2 gün sürecek forum, 20'den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin katılımcıyı bir araya getirecek. Forumda insan kaynağı planlama ve yeteneğin keşfinden, veriye dayalı insan kaynakları yönetimine kadar yetenek yönetimi modelinin her bir aşaması, Ofis tarafından geliştirilen ve etkin olarak kullanılan araç ve yöntemlerle desteklenerek ele alınacak. Forumda, "Türk Devletleri Teşkilatı e-insan Çalıştayı", "Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) İnsan Kaynakları Uygulamaları Çalıştayı" ve üniversite kariyer merkezlerinin ve yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik toplantılar düzenlenecek.

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