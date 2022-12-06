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Haberler Yaşam Dünya Kadın Hakları Günü’nde Ata’ya ziyaret

Dünya Kadın Hakları Günü’nde Ata’ya ziyaret

6.12.2022

Dünya Kadın Hakları Günü’nde Ata’ya ziyaret
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, beraberindeki heyetle Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 88. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Yanık, deftere "Aziz Atatürk, vizyonunuz sayesinde Türk kadınları bu medeni hakka dünya ülkelerine göre çok daha erken sahip olmuşlardır. Bugün memleketin istiklalini ve istikbalini emanet ettiğiniz yeni nesiller, milletimize yakışır şekilde emanetinize sahip çıkmaktadır. Kadınlar, tıpkı istiklal mücadelemizde olduğu gibi, aynı ruh ve kararlılıkla ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesine ve daha ileri gitmesine öncülük etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz reformlar ve atılımlarla kadınların toplumsal görünürlüğünü artık çok daha ileri noktalara taşımış durumdayız" ifadelerini yazdı.
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