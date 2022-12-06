MİT’ten Suriye sınır hattında yine nokta atışı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye- Suriye sınır hattında güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin son bulması amacıyla PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kadroların etkisiz hale getirilmesi çalışmalarına devam ediyor.

EYLEMLERİN ORGANİZATÖRÜ

Bu kapsamda son olarak PKK/ YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından, 'Mizgin Kobani' kod adlı Siham Mislih, MİT tarafından etkisiz hale getirildi. Terörist Mislih'in, Barış Pınarı Harekat bölgesinde görevli güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği ve kendisine bağlı unsurlarla doğrudan sabotaj eylemlerine katıldığı belirtildi. Eylemleri azmettirdiği tespit edilen Mislih, MİT tarafından hedef listesine alındı. Silam Mislih, Ayn İsa'daki kaynaklar vasıtasıyla takibe alındı, hiçbir sivil unsurun bulunmadığı uygun yer tespit edildikten sonra MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

KASIM AYINDA 17 TERÖR EYLEMI ENGELLENDI

İÇIŞLERI Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. İstiklal saldırısıyla ilgili terör örgütü PKK'nın 'Biz yapmadık' açıklamalarına tepki gösteren Çataklı, "Aklımızı ve devlet tecrübemizi bir kenara koyup PKK ve onun yandaşlarının yalanlarına inanamayız" dedi. Kasım ayında 3 ölü, 91 sağ, 9 teslim olmak üzere toplam 103 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini veren Çataklı, "Kasım ayında 17 terör eylemi engellenmiştir. 17 bin 706 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 7 bin 553 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 120 şüpheli yakalanİsmail Çataklı mıştır" ifadelerini kullandı.