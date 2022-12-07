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Haberler Yaşam Egeli miniklerin görevleri iyilik

Egeli miniklerin görevleri iyilik

7.12.2022

Egeli miniklerin görevleri iyilik
EGE Üniversitesi Anaokulu'na giden minikler, 'Görevimiz İyilik Projesi' kapsamında KİTVAK bünyesinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek kitap hediye ettiler. Çocukların getirdiği kitaplardan bir kütüphane oluşturularak, üzerine anaokulu öğretmenlerinin hazırladığı 'Okumak Özgürlüğe Uçmaktır' yazısı asıldı. Çocuklar ayrıca Anaokulu Müzik Öğretmeni Dolunay Kollar eşliğinde müzikle eğlendiler.
'GÖREVİMİZ İyilik' ile ilgili bilgi veren EÜ Anaokulu Müdürü Burcu Karakaş, "Kızılay'ın, 'Görevimiz İyilik' projesinden yola çıkarak çocuklarımızın seviyesine uygun görevler belirledikk" dedi.
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