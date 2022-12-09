Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendi himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Ankara'da Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde kurulan ve Türkiye'nin ilk "sıfır atık okulu" olma özelliğini taşıyan Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Merkeze gelişinde, Altındağ Belediyesi Güneşevler Anaokulu öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Erdoğan, merkezin açılış kurdelesini kesti. Merkezdeki atölye çalışmaları kapsamında atık karton ve kozalaklardan flamingo maketi yapan çocukları izleyen ve onlarla sohbet eden Emine Erdoğan, "Tebrik ediyorum çocuklar hepinizi, harika şeyler yapmışsınız" dedi.

'İSRAFI ÖNLEYEN BİR ŞEY'

Çocukların da yakın ilgi gösterdiği Emine Erdoğan, 6 yaşındaki Reyyan Güleç Muslu'nun, "Sıfır atık aynı zamanda israfı önleyen bir şeydir. İnsanların ve hayvanların yaşamını kolaylaştırır, daha iyi konuma getirir" şeklindeki sözlerini alkışlayarak çocuğu tebrik etti. Çocuklarla birlikte merkezi gezen Emine Erdoğan, "Çocukların bu bilince varması ve sahiplenmesi bizim işimizi çok kolaylaştıracak inşallah. Dolayısıyla geleceğimiz emin ellerde diye düşünüyorum. İnşallah buradaki eğitimler bütün belediyelerimize yansır. Bütün çocuklarımız bu eğitimden faydalansın istiyorum" diye konuştu. Çocuklara içerisinde sıfır atık oyunu ve sıfır atık kitaplarının yer aldığı paketler ile Sıfır Atık Okulu sertifikalarını veren Emine Erdoğan'a, Belediye Başkanı Asım Balcı da atıklardan yapılan bir tablo takdim etti. Emine Erdoğan, daha sonra merkezin bahçesini gezerek, çocuklarla fotoğraf çektirdi.