YPG’nin lider kadrosuna bir çizik daha

MİLLİ Savunma Bakanlığı, önceki gün Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

MİT BU YIL NEFES ALDIRMADI

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek" denildi. Öte yandan, TSK'nın yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı da (MİT) gerçekleştirdiği sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla bu yıl terör örgütlerine nefes aldırmadı. Yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. MİT Türkiye'ye sınırı olan Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan PKK/KCK/YPG/HPG terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini etkisiz hale getirirken başta Amerika ve Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren FETÖ terör örgütü mensuplarını da bir bir yakaladı. Bu yıl Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır Türkiye'ye getirilirken, PKK/YBŞ sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Sileman Şemo Yusuf, sözde konsey üyesi Hanım Demir, üst düzey yöneticilerden İzzettin İnan, Güngören saldırısının faillerinden Nüsret Tebiş, sözde Kobani eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç ile sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim de etkisiz hale getirildi.

HAREKAT BÖLGELERİNDE 16 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğinin etkin ve kararlı şekilde devam ettiğini belirtti. Açıklamada, Hakurk ve Pençe- Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Öğleden sonra ise Kahraman Mehmetçik Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.