Aydın ve Muğla’da 8 FETÖ üyesi ile 7 organizatör yakalandı

MUĞLA ve Aydın İl Emniyet ile Söke ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çalışmaları sonucunda Didim limanı güneyinde bir fiber teknede 8 FETÖ üyesi yakalandı. Yakalananlar içerisinde biri çocuk, 8'i FETÖ/ PDY üyeliğinden ihraç polis memuru ve komiser olmak üzere bunlara yardım eden ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan A.H.Ç.(38) gözaltına alındı.

YARDIMCILAR BULUNDU

ŞÜPHELİLERİN üzerinden yurt dışında kullanacakları yabancı ülke kimlikleri ele geçirildi. Organizatör olduğu tespit edilen A.H.Ç göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak Didim, Söke ve Fethiye İlçe Emniyet müdürlüklerinin çalışma ve takiplerine istinaden olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 3 araç tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde de 6 kişi ile hırsızlık suçlarından 2 adet aranması olan H.K (28) Söke'de yakalandı. 7 Şüpheli ise işlemlerinin ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 10 yaşında olduğu öğrenilen çocuk hariç, tüm şüpheliler FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.