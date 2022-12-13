Esra Erol haftaya birincilikle başladı!

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Esra Erol'da gündem yine oldukça hareketliydi. Nergiz Çağlak, kızı Gamze'nin Erdi isimli bir kişi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ederek Esra Erol'a geldi. Kızının evli bir adamla kaçtığından dolayı bir hayli gergin olan Nergiz Hanım, son bölümde öfke patlaması yaşadı.