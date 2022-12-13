Fırtına günü

Etkili sağanak yağış ve sel ülkemizin batısını ve güneyini etkisi altına aldı. İzmir'in Konak ilçesinde, etkili olan sağanak yağış sırasında bir evde kısmi göçük meydana geldi. Olay sonrası evde mahsur kalan bir kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay, Kubilay Mahallesi 953 sokakta meydana geldi. Bircan İ.'nin tek katlı evinde kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polis, itfaiye, AKS, AFAD ekipleri, kontrollü bir şekilde Bircan İ.'nin evine girerek, kurtarma çalışması yaptı. Bircan İ., tebdir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'DA BÜYÜK HASAR

Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde etkili olan yağış ve sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, araçlar birbirlerinin üzerine çıktı. Sağanak sonrası dereler taştı, kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı. Yollar sular altında kaldı, sel suları önüne çıkanı sürükledi. Evlerin ve dükkanların yanı sıra araçlar da yaşanan selden nasibini aldı. Birçok araç, yağmur sularıyla sürüklenerek birbirlerinin üzerine çıktı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Evleri ve dükkanları sular altında kalan vatandaşlar, mallarını kurtarabilmek için seferber oldu. Sel nedeniyle Antalya Valiliği'nce kriz masası oluşturuldu. Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de sel bölgesine hareket etti. Kumluca içerisinden geçen Antalya-Kaş kara yolu trafiğe kapatıldı, araçlar köy yollarına yönlendirildi. Şiddetli yağış sonrası 1 metre kadar yükselen sular nedeniyle çok sayıda iş yeri ile evi su bastı. Bulvar ile bağlantı yollarında park halinde bulunan çok sayıda araç da sel sularıyla sürüklendi.

Şiddetli yağış, Demre ilçesinde de hasara neden oldu. Köşkerler Mahallesi'ndeki bazı evlerin duvarları yıkıldı, yollar yıkıldı. Demre Belediyesi ekipleri, bölgeye giderek çalışma başlattı. Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildi. Öte yandan iki ilçede de seraların büyük zarar gördüğü belirlendi.

DESTEK VERİLECEK

KUMLUCA ve Finike ilçeleri sağanak yağışın beraberinde sele teslim oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgede hasar tespit çalışmaları sonrası gereken desteğin verileceğini aktardı.

SELDE MAHSUR KALANLARA POLİSTEN YARDIM ELİ

ANTALYA'DA evinde yemek hazırladığı esnada evini su basan ve evde mahsur kalan engelli kadın ve yaşlı anne, polis tarafından kurtarıldı. Muratpaşa ilçesinde bir binanın bodrum katında yaşayan Yeter Gezer (49), şiddetli yağışlar sonrası annesiyle mahsur kaldı.

ENGELLİ VE YAŞLI

YÜRÜMEKTE zorluk çeken Yeter Gezer, su basan evinden çıkamayacağını anlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yürümekte zorluk çeken kadını ve annesini tabanı suyla kaplı olan evde buldu. Engelli kadın ve yaşlı annesini evden çıkarmak isteyen polis, itfaiyenin gelmesini beklemeden, "Abla üşümenize gönlüm razı değil, gerekirse seni sırtımdı çıkartırım" dedi. Engelli kadın ve yaşlı annesi, polis ekipleri tarafından evden çıkarılarak ekip otosuna alındı. Anne komşularına giderken Yeter Gezer, bir müddet ısındıktan sonra komşularına yerleştirildi.

UÇAK 2 SAAT HAVADA BEKLEDİ

ÖTE yandan, İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı, şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı'na inemeyince 2 saat havada kaldıktan sonra iniş yapabildi