Gabar sorumlusu da paketlendi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten ikisinin Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer aldığını, sağ ele geçirilen teröristin de sözde 'Gabar cephesi geli takımı' sorumlusu, 'Bermal Zilan' kod adlı Mihriban Sekmen olduğunu açıkladı.

ÇOK SAYIDA OLAYIN FAİLİ

Alınan bilgiye göre, Eren Abluka Sonbahar-Kış 15 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki Gabar Dağı bölgesindeki operasyonda jandarma özel harekat ve jandarma komando timleriyle çatışmaya giren ve mağarada sıkıştırılıp sağ ele geçirilen teröristin 2020'de yurt içine gönderilen sözde 'Gabar cephesi geli takımı' sorumlusu 'Bermal Zilan' kod adlı Mihriban Sekmen olduğu, 2017'de Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında PKK/KCK-PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen birçok silahlı saldırı olayına katıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan terörist, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristin de İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yel aldığı belirlendi

DİĞER İKİSİ DE ÜST DÜZEY

Teröristlerden birinin sözde YJA-Star sorumlusu 'Sılav Koçer' kod adlı Behiye Kaçar, diğerinin de örgütün sözde özel kuvvetlerindeki 'Agit Nizip' kod adlı Yakup Demir olduğu tespit edildi.

ŞEHİDİN İNTİKAMI ALINDI

Etkisiz hale getirilen teröristlerden Agit Nizip kod adlı Yakup Demir'in, 2019 yılında Gabar Dağı Karageçit mevkiinde 6'ıncı Piyade Komando Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonda, er Görkem Akkuş'un şehit edildiği silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.

IRAK'IN KUZEYİNDE 8 TERÖRİST ETKİSİZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonları kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.