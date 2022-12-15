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Haberler Yaşam Hablemitoğlu suikastının faili Göktaş Türkiye’ye iade edilecek

Hablemitoğlu suikastının faili Göktaş Türkiye’ye iade edilecek

15.12.2022

Hablemitoğlu suikastının faili Göktaş Türkiye’ye iade edilecek
NECİP Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebi Bulgaristan makamlarınca kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi. Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikast sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.
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