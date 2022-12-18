Hablemitoğlu suikastının tetikçileri adalete teslim edildi

AKADEMİSYEN Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002 evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin üzerinden 20 yıl geçtikten sonra tetikçiler adalete teslim edildi. Olayın faillerinden Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalanmış ve geçtiğimiz gün Türkiye'ye iade edilmişti. Göktaş, İstanbul'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suikastın tetikçileri olarak iddianamede yer alan Göktaş, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve Fikret Emek'in "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılması iddianamede talep edilirken, Göktaş'ın "örgüt kuruculuğu"ndan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar daha cezalandırılmaları isteniyor.

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