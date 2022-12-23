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Haberler Yaşam Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar

Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde alınan karar 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla geçerli olacak. Tatil günü olarak ise genel isteğin pazar günü olduğu belirtildi.

AA

23.12.2022, 14:54

Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar

Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönündeki kararın 1 Ekim'de uygulamaya geçmesinin planlandığını ancak hazırlıklarının tamamlanmaması nedeniyle ertelendiğini anımsattı.

Eksikliklerin giderildiğini bildiren Karakaş, "Odalarımızın talepleri doğrultusunda kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz nezdinde belirlenen günlerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak itibarıyla başlayacaktır. Tatil günü olarak genel temayül pazar günü olması yönündedir. Söz konusu tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da bu vesile ile engellenecektir." açıklamasında bulundu.

Karakaş, kararla berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarına haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkanı tanındığını kaydetti.

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