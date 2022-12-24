Ankara’da Tavas rüzgarı

ANKARA'DAKI AK Parti Grup Toplantısı'na Denizli Tavas İlçe Teşkilatı 100 kişilik heyetle çıkarma yaptı. Toplantıya Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, AK Parti Tavas İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Büyüktarakcı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve Mahalle Başkanları ile birlikte katıldı.

Başkan Erdoğan, AK Parti Tavas teşkilatıyla birlikte fotoğraf çektirdi.

Başkan İnamlık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belediye işi gönül işi anlayışımızla gönüller yapmaya geldiğimiz Tavasımızda hemşerilerimize hizmet etmek bizim için gurur ve mutluluktur" dedi. İlçe Başkanı Büyüktarakcı da, "Birlikte el ele vererek ilk günkü heyecanımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. AK Parti büyük bir çınardır. Davamız büyük, hedeflerimiz çok, milletimize hizmet tek amacımız" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP