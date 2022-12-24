Yılbaşı öncesi Ege’de kaçak alkol denetimi

Aydın Kuşadası'nda kaçak içki imal edilen işyerine düzenlenen operasyonda 5 bin 700 litre alkol, 105 litre rakı ile çok miktarda malzemeye el konuldu. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesinde kaçak alkol üreten bir işyerine operasyon düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin işyerinde yaptığı aramada 30 varil içerisinde bulunan fermantasyonu tamamlamış 5 bin 700 litre alkol, 105 litre rakı, saf alkol üretmek amacıyla kurulmuş damıtma düzeneği, 8 adet alkol ölçüm kiti ve alkolmetre cihazı ele geçirildi. Sahte alkol üreterek satan şüpheli 3 şahıs yakalanarak göz altına alındı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü de yeni yıl öncesi kaçak ve sahte alkol denetimlerini arttırdı. Denetimlerde alkol satışı yapan işyerlerinde ekiplerce satılan değişik türdeki alkoller tek tek denetlendi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen denetimler çerçevesinde Muğla Menteşe ilçesinde bazı iş yeri ve depolarda yapılan aramalar sonucunda çok sayıda kaçak ve sahte olduğu değerlendirilen alkoller ele geçirildi. Yapılan kontrollerde, yaklaşık 700 şişe alkole el konularak oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçildiği açıklandı.

KENTTE ETİKET KONTROLÜ

Sahte alkole karşı Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte denetim yaptı. Manisa genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde asgari teknik ve hijyenik koşullar kontrolünün yanı sıra, kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri yapıldı. Yapılan denetimlere ilişkin bilgi veren İl Müdürü Metin Öztürk, "Manisa sınırları içerisinde faaliyet gösteren 18 adet alkollü içki üreten işletme bulunmaktadır. 2022 yılı içerisinde alkollü içki işletmelerinde şu ana kadar 98 adet denetim gerçekleştirildi. Aynı şekilde 2022 yılı içerisinde 5996 Sayılı Kanun gereği Bakanlık Kontrol Planı kapsamında alkollü içki üretim ve satış yerlerinden muayene ve analiz yaptırılmak üzere numuneler alındı. Etiket kontrolünde Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine uygunluk aranmaktadır. Bandrol kontrolünde ise TAPDK'nın sağladığı denetim cihazları ile içkinin sahte olup olmadığı denetim esnasında hemen değerlendirilebilmektedir" diye konuştu.

NERMİN UÇTU