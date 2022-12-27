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Haberler Yaşam Evcil dostlar için mikro çip yok kuyruk var

Evcil dostlar için mikro çip yok kuyruk var

27.12.2022

Evcil dostlar için mikro çip yok kuyruk var
TÜRKİYE'DE 31 Aralık 2022'ye kadar kedi, köpek, gelincik dahil ev hayvanlarına çip taktırmak zorunlu. Hayvanlar için mikroçip zorunluluğu için son 5 gün güne girilirken kuyruklar oluştu. Evcil hayvanına mikro çip taktırmayanlar 3 bin 642 TL idari para cezası ödeyecek. Şu ana kadar Türkiye genelindeki hayvanların sadece yüzde 20'sine çip takılabildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde çip bulunamıyor denilerek vatandaşlar akpıdan çevrilirken veterinerler yoğunluk sebebiyle 31 Aralık'a kadar tüm hayvanların kayıt altına alınmasına ve çip takılmasına imkan olmadığını, sürenin uzatılması gerektiğini söylüyorlar.
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