Başarıya giden yolda ünlü CEO’ların sesine kulak verin

DÜNYACA ünlü girişimciler ve CEO'ların henüz yolun başında olan genç girişimcilere verdikleri pek çok tavsiye bulunuyor. Başarının anahtarı niteliğindeki bu tavsiyeler iş dünyasında henüz emekleme aşamasında olan girişimcilere gelecek adına ışık tutuyor.

GİRİŞMCİLERE 8 TAVSİYE

● BEKLENTİLERİNİZİ YÜKSEK TUTUN: Walmart CEO'su Sam Walton gençlere, her zaman beklentilerini üst seviyede tutmaları gerektiğini belirtiyor. Beklentilerini sınırlamayan ve her zaman daha iyisini hedefleyenlerin iş hayatında başarı basamaklarını daha hızlı çıktığını söylüyor.

● SABAHLARI HEVESLİ VE İSTEKLİ UYANIN: Google CEO'su Larry Page girişimcilere sabahları onları yataktan kaldıracak kadar heves aldıkları ve istekli oldukları fikirler üzerinde çalışmalarını öğütlüyor.

Dünyayı değiştirmeye azmeden girişimcilerin bu motivasyona sahip olacaklarını söylüyor.

● BAŞARISIZLIK HARİKA BİR DENEYİM ARACIDIR: General Electric CEO'su Jeffrey Immelt başarısızlığın girişimcilere harika bir ders ve tecrübe olacağına ve onlara iş dünyasında daha fazla özgüven vereceğini düşünüyor.

Immelt, gençlere başarısızlığı en az bir kez tatmaları gerektiğini söylüyor.

● STRES ALTINDA BAŞARIYI YAKALAYIN: Goldman Sachs CEO'su Lloyd Blankfein, gençlere stres altında iş başarmanın diğer insanların gözünde oldukça etkileyici olduğunu söylüyor ve stres yönetiminin iş hayatındaki önemine değiniyor.

Stres altında bile doğru ilerlemenin başarıyı getireceğini belirtiyor.

● BAŞLAMAK DEĞİL, FARK EDİLEBİLMEK ÖNEMLİ: America Online CEO'su olan Steve Case, bir işe başlarken bir an önce adım atıp, fark edilebilir olmanın yollarını aramanın daha değerli olduğunu söylüyor. İşe nasıl başlandığı değil, fark yaratmanın öneminin başarıda büyük olduğunu belirtiyor.

● BİR İŞİN RUHUNU YENİLİK VE YARATICILIK OLUŞTURUR: Walt Disney CEO'su olan ünlü isim Robert Iger, iş hayatında yaratıcılık ve yenilik kavramlarını bir girişimin ruhunu oluşturduğunu ve bu iki kavramın mutlaka bir girişimde olması gerektiğinin altını çiziyor.

● TUTKUNUZU TAKİP EDİN: Epic Record CEO'su olan L.A Reid işe tutku ile bağlı olmanın bir girişimin olmazsa olmaz kuralı olduğunu ve mutlak başarı için tutkunun şart olduğunu vurguluyor.

● HER ZAMAN KENDİNİZLE YARIŞIN: Mashable CEO'su olan başarılı isim Pete Cashmore, başarının başkaları ile değil, insanın kendi ile yarışmasına bağlı olduğunu söylüyor.

Kendi başarısını hep üst seviyeye taşımaya çalışan girişimcilerin başarılı olabileceğini vurguluyor.