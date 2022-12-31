Tokat şakası cinayetle bitti

İstanbul Bayrampaşa'da bir eğlence mekanında alkol alan iki arkadaştan birinin diğerine şaka olsun diye attığı tokadın ardından çıkan tartışma, cinayetle bitti. Talihsiz adam 2 arkadaşı tarafından adeta kurşun yağmuruna tutuldu. Kavga anlar kameraya yansırken, 2 şüpheli Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.



İKİ SİLAHTAN BİRİNİ VERDİ

Olay 14 Aralık gecesi sabaha karşı Terazidere Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir eğlence mekanında oturan Ş.K. isimli şahsa M.Ö. tarafından şaka amaçlı tokat atıldı. Bunun üzerine M.Ö. ve Ş.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra mekanın dışına taştı. U.K. isimli şahıs, yanında getirdiği 2 silahtan birini arkadaşı M.Ö.'ye verdi. Ardından iki suç ortağı, birlikte Ş.K.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Ş.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.



İKİ ZANLI DA TUTUKLANDI

KAÇAN katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlatan polis, U.K.'yi Başakşehir'deki adresinde M.Ö.'yü de Fatih'te yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız silah ile 1 adet kurusıkı silah ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler "kasten öldürme" suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.